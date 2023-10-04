Новый владелец литовского завода холодильников Snaigе сменил его руководство

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший кредитор литовской Snaige (единственный производитель холодильного оборудования в странах Балтии) – EDS Invest 3, купивший за 500 тыс. евро 91,1% акций компании, сменил руководство Snaige, говорится в сообщении предприятия.

Совет директоров Snaige с 4 октября уволил Миндаугаса Сологубаса с должности генерального директора компании и назначил исполнительного директора Руслана Луговика временно исполнять его обязанности с 5 октября.

Продавцом контрольного пакета акций Snaige выступила кипрская Sekenora Holdings. EDS Invest 3, контролируемая литовской компанией по управлению долгами Easy Debt Service (EDS), планирует направить миноритариям завода предложение о выкупе их акций.

Руководитель Easy Debt Service Раса Буткувене сообщила BNS, что цель выкупа - избежать возможных сбоев в процессе неплатежеспособности Snaige. Она не раскрывает, каким будет будущее Snaige, если EDS Invest 3 консолидирует 100% акций предприятия.

Ранее сообщалось, что Snaige задолжала кредиторам EDS Invest и EDS Invest 3 около 9 млн евро, а их требования обеспечены ипотекой и залогом имущества должника.

Snaige с 2011 года входила в состав российской ГК "Полаир". Вместе с тем, в 2022 году литовский производитель заявил, что не имеет отношения к "Полаиру". Российская группа на своем сайте в качестве производственной площадки упоминает только завод, расположенный в РФ (в Марий Эл).

В 2022 году Snaige получила 5,212 млн евро чистого убытка – в 2,6 раза больше, чем в 2021 году, оборот уменьшился в 1,5 раза до 21 млн евро.