Литовский завод холодильников Snaige возобновил работу после простоя

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Литовская Snaige, единственный производитель холодильного оборудования в странах Балтии, с понедельника, 15 января, возобновляет работу после месячного простоя, сообщил агентству BNS глава компании Дарюс Варнас.

За время простоя с 18 декабря прошлого года склады работали, не изменилось время доставки продукции Snaige клиентам, утверждает компания.

В середине декабря 2023 года Snaige уведомила через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq, что "компания приняла решение объявить простой, учитывая сокращение объема заказов в зимний сезон".

В настоящее время компания, испытывающая финансовые проблемы, добивается реструктуризации долга. 91,1% акций Snaige управляет ее крупнейший кредитор – EDS Invest 3 (контролируется литовской компанией по управлению долгами Easy Debt Service, EDS).

Snaige с 2011 года входила в состав российской ГК "Полаир". Вместе с тем в 2022 году литовский производитель заявил, что не имеет отношения к "Полаиру". Российская группа на своем сайте в качестве производственной площадки упоминает только завод, расположенный в РФ (в Марий Эл).