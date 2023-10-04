В Ереване осудили задержание Азербайджаном экс-руководителей непризнанной НКР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Ереване подтвердили задержание Азербайджаном бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также главы парламента непризнанной республики Давида Ишханяна.

"Строго осуждаем задержания Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других", - говорится в заявлении МИД Армении, распространенном в среду.

Отмечается, что, "несмотря на диалог с представителями Нагорного Карабаха, заявления высокопоставленных чиновников Азербайджана относительно уважения и защиты прав армян, готовности не препятствовать их возвращению в Нагорный Карабах, установления мира в регионе, правоохранительные органы Азербайджана продолжают произвольные аресты".

В ведомстве подчеркивают, что 28 сентября Армения обратилась в Международный суд ООН с просьбой применить временную меру, согласно международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, требуя от Азербайджана воздерживаться от карательных действий против нынешнего или бывшего руководства, или военных Нагорного Карабаха.

"Республика Армения предпримет все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха, в том числе в международных судах", - отметили в МИД.

Аркадий Гукасян занимал должность президента НКР с 1997 по 2007 гг., Бако Саакян - с 2007 по 2020 гг., Араик Арутюнян с мая 2020 по 1 сентября 2023 года. Давид Ишханян был избран главой парламента непризнанной республики в августе 2023 года.