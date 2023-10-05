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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Экс-главе непризнанной НКР предъявлены обвинения по 9 статьям УК Азербайджана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывшему президенту непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араику Арутюняну предъявлены обвинения по девяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Азербайджана.

В частности, Арутюняну инкриминируются следующие статьи: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 117 (бездействие или отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта), 120 (умышленное убийство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 214-3 (проведение учений с целью терроризма), 218 (организация преступного сообщества или преступной организации), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).

В отношении Арутюняна, задержанного 3 октября, избрана мера пресечения в виде ареста.

Азербайджан НКР Араик Арутюнян
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