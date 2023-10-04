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Папа римский призвал решительнее бороться против изменения климата

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск назвал изменение климата одним из важнейших вызовов современности и выразил надежду на решительные действия на климатическом саммите COP28 в Дубае, сообщает в среду Vatican News со ссылкой на апостольское обращение понтифика.

"Изменение климата - это один из принципиальных вызовов, с которым сталкивается общество и мировое сообщество", - говорится в обращении, опубликованном в среду.

Вся первая часть апостольского обращения посвящена климатическому кризису в мире. Папа отмечает, что признаки изменения климата с каждым днем становятся все более заметными. Он напоминает, что в последние годы мир сталкивался с особенно опасными погодными феноменами, которые являются "тихой болезнью, влияющей на всех".

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Франциск выразил надежду на то, что результатов в борьбе с климатическим кризисом удастся добиться на COP28.

"Мы можем продолжать надеяться, что COP28 обеспечит решительное ускорение энергетического перехода", - подчеркивает он в своем обращении.

В документе папа римский отмечает, что пока не считает достаточным ответ человечества на климатический кризис, а потому "мир, в котором мы живем, рушится и может приблизиться к переломному моменту".

Он также призывает не винить в изменении климата наиболее бедную часть населения Земли, отмечая, что за большую часть вредоносных выбросов в атмосферу отвечают богатые страны.

Климатический саммит COP28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

папа римский
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