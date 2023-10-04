Пашинян отправится на саммит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что запланированная в Гранаде встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не состоится не по вине армянской стороны, но сам он тем не менее поедет в этот испанский город.

"Мы до последнего момента подтверждали наш визит в Гранаду. Были настроены очень конструктивно и оптимистично, считали, что была возможность подписать переломный документ, оценивали эту возможность высоко. Но оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте Армении в среду.

Вместе с тем, Пашинян заявил, что армянская делегация в составе премьер-министра Армении, главы МИД, секретаря Совета безопасности отправится в Гранаду 5 октября.

"Мы не отменили наш визит. В Гранаде проведем встречи и попытаемся более детализировано представить нашу позицию. Сожалеем, что встреча не состоится. Но надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в удобный момент. Я готов подписать этот документ и сожалею, что завтра не представится случая сказать, что это очень важное решение принято", - отметил Пашинян.

В среду вечером премьер Армении отправится с рабочим визитом в Испанию и примет участие в очередном саммите Европейского политического сообщества, сообщили позднее в пресс-службе правительства республики.

В Гранаде 5 октября должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

В среду азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Баку отказывается от переговоров. "Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", - сказал диписточник.

При этом источник указывает, что президент Азербайджана в Гранаду не летит.

По данным источника, Азербайджан не видит смысла во встречах в таком формате; Баку считает, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.

При этом источник подчеркнул, что "если в повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие. Однако любой формат, в котором представлена Франция, для нашей страны неприемлем. Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция", - добавил источник.