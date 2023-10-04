Баку отказался от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в четверг

По данным СМИ, Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Намеченная на пятницу, 5 октября, в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не состоится, Баку отказывается от переговоров, сообщают в среду азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

"Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", - сказал диписточник.

При этом источник указывает, что президент Азербайджана в Гранаду не летит.

По словам источника, последние заявления Армении, Франции, Германии и, наконец, Мишеля ясно дали понять, что на этой платформе царит антиазербайджанская атмосфера. Заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению показали, что Париж занимает почти враждебную позицию по отношению к Азербайджану.

"Прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонна в Армению заявления и замечания разрушили последние иллюзии по поводу "важности" встречи в Гранаде. На таком фоне Азербайджан отказался от этой встречи. По этой причине президент Азербайджана в Гранаду не летит", - пишут СМИ.

Азербайджан, сказал собеседник СМИ, не видит смысла во встречах в таком формате, Баку считает, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.

При этом источник подчеркнул, что "если в повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие. Однако любой формат, в котором представлена Франция, для нашей страны неприемлем. Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция", - добавил источник.