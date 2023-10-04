Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Баку отказался от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в четверг

По данным СМИ, Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Намеченная на пятницу, 5 октября, в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не состоится, Баку отказывается от переговоров, сообщают в среду азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

"Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", - сказал диписточник.

При этом источник указывает, что президент Азербайджана в Гранаду не летит.

В миреФранция готова подписать с Арменией соглашение о поставках военной техникиЧитать подробнее

По словам источника, последние заявления Армении, Франции, Германии и, наконец, Мишеля ясно дали понять, что на этой платформе царит антиазербайджанская атмосфера. Заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению показали, что Париж занимает почти враждебную позицию по отношению к Азербайджану.

"Прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонна в Армению заявления и замечания разрушили последние иллюзии по поводу "важности" встречи в Гранаде. На таком фоне Азербайджан отказался от этой встречи. По этой причине президент Азербайджана в Гранаду не летит", - пишут СМИ.

Азербайджан, сказал собеседник СМИ, не видит смысла во встречах в таком формате, Баку считает, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.

При этом источник подчеркнул, что "если в повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие. Однако любой формат, в котором представлена Франция, для нашей страны неприемлем. Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция", - добавил источник.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Олафа Шолец Шарль Мишель Эммануэль Макрон Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Brent торгуется у $90,88 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 4 октября

Белый дом надеется, что палата представителей быстро изберет нового спикера

Белый дом надеется, что палата представителей быстро изберет нового спикера

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

В Венеции 21 человек погиб в результате падения автобуса с эстакады

Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины

Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });