Брюссель пообещал продолжить усилия по урегулированию в Карабахе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европейский Союз будет продолжать усилия для содействия урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам в Гранаде в четверг глава Евросовета Шарль Мишель.

"Очень важно никогда не сдаваться. Я верю в то, что дипломатические усилия нужны даже в ситуации, когда есть трудности и препятствия", - сказал он.

"Мы убеждены, что стабильный и процветающий Кавказ - в интересах Европейского Союза", - добавил Мишель.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике военную операцию. 28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики Нагорный Карабах (Арцах - армянское название) и о роспуске всех госучреждений. Населению было предложено ознакомиться с представленными Азербайджаном условиями реинтеграции для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе.