Европарламент осудил военную операцию Баку в Карабахе и призвал к санкциям ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг принял резолюцию с осуждением военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, призвал ввести санкции и пересмотреть свои отношения с Баку.

Резолюция была утверждена 491 голосом "за", 9 - "против" при 36 воздержавшихся депутатах.

В документе ЕП содержится "решительное осуждение угроз и насилия азербайджанских войск против армянского населения Нагорного Карабаха".

Депутаты Европарламента хотят, чтобы чиновники Азербайджана были подвергнуты санкциям. ЕП призвал ЕС "принять целевые санкции против правительственных чиновников в Баку, ответственных за многочисленные нарушения режима прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе".

Евродепутаты также призвали Евросоюз и государства-члены "немедленно предложить всю необходимую помощь Армении, чтобы справиться с наплывом беженцев из Нагорного Карабаха и последующим гуманитарным кризисом".

Европарламент потребовал "расследования злоупотреблений" со стороны азербайджанских военных.

Члены ЕП "предостерегают Баку от любого потенциального военного авантюризма и призывают Турцию сдерживать своего союзника".

"ЕС должен пересмотреть свои отношения с Азербайджаном. Парламент призывает ЕС провести всесторонний обзор своих отношений с Баку", - подчеркнули европейские депутаты.