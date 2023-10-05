Десятки людей погибли и пострадали при ударе БПЛА по военной академии в Сирии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек погибли и пострадали в результате атаки беспилотников на военную академию на западе Сирии, сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на заявление сирийской армии.

"Вооруженные террористические группировки, поддерживаемые иностранными организациями, атаковали с помощью дронов со взрывчаткой военную академию в Хомсе во время выпускной церемонии. В результате атаки погибли несколько гражданских лиц и военнослужащие", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "пострадали десятки человек", многие получили тяжелые ранения. Среди них - члены семей и студенты академии, участвовавшие в церемонии.

Точное число погибших и пострадавших в заявлении не указано.