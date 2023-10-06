В Сирии силы ПВО отразила атаку беспилотников в Хомсе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сирийские силы ПВО отразили в пятницу атаку беспилотников в Хомсе, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на источники.

Атака произошла во время похорон в Хомсе жертв прошедшего в четверг авиаудара по военной академии.

Информации о том, есть ли жертвы после нового авианалета, в сообщении не приводится.

Накануне беспилотник со взрывчаткой нанес удар по военной академии в Хомсе, где проходила выпускная церемония. Жертвами удара стали по меньшей мере 89 человек, еще 250 получили ранения. Среди них есть военнослужащие и гражданские лица, многие - члены семей и студенты академии.