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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

В Сирии силы ПВО отразила атаку беспилотников в Хомсе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сирийские силы ПВО отразили в пятницу атаку беспилотников в Хомсе, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на источники.

Атака произошла во время похорон в Хомсе жертв прошедшего в четверг авиаудара по военной академии.

Информации о том, есть ли жертвы после нового авианалета, в сообщении не приводится.

Накануне беспилотник со взрывчаткой нанес удар по военной академии в Хомсе, где проходила выпускная церемония. Жертвами удара стали по меньшей мере 89 человек, еще 250 получили ранения. Среди них есть военнослужащие и гражданские лица, многие - члены семей и студенты академии.

Сирия Хомс
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