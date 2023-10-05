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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Румыния с помощью НАТО укрепляет границу с Украиной в районе Дуная

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Румыния вместе с партнерами по НАТО занимается укреплением своей границы с Украиной в районе Дуная, заявил румынский президент Клаус Йоханнис на встрече Европейского политического сообщества. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы работаем с НАТО над размещением в этом районе дополнительных систем против беспилотников", - сказал он.

По его словам, Бухарест получил "конкретные ответы" в связи с запросом на укрепление безопасности, а не просто слова поддержки.

Клаус Йоханнис НАТО Румыния Украина
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