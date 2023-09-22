США перебросили в Румынию истребители F-16

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ВВС США в пятницу перебросили на румынскую авиабазу Фетешти четыре истребителя F-16 для "усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе", сообщило Воздушное командование НАТО.

"Я приветствую размещение Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для миссии воздушного патрулирования НАТО в Румынии", - заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

"Это посылает четкий сигнал о том, что мы будем защищать каждого союзника. Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесные контакты с союзниками в регионе", - добавил он.