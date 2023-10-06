Более 500 нелегалов на лодках прибыли на Канарские острова за несколько часов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 500 нелегальных мигрантов из стран Африки прибыли на лодках к берегам Канарских островов за последние несколько часов, сообщает агентство EFE.

Нелегалы прибыли на шести лодках к островам Иерро, Гран-Канария и в город Лос-Кристианос на юго-западном побережье Тенерифе.

МВД Испании сообщило, что за девять месяцев 2023 года в Испанию по морю прибыли свыше 14,9 тыс. нелегалов, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее на этой неделе сообщалось о прибытии в Испанию еще около 500 человек, они также приплыли на лодках на Канарские острова.