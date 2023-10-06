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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

У берегов Ливии спасли 258 нелегальных мигрантов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - У берегов Ливии судно организации "Врачи без границ" в ходе двух спасательных операций подняло на борт 258 нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море, сообщает АР.

Спасенных доставили в порт Салерно недалеко от Неаполя. Большинство мигрантов были из Сирии и Египта.

2 октября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило, что Италия в этом году может столкнуться с сильнейшим притоком мигрантов за период с 2016 года. С января 2023 года до Италии добрались более 133 тысяч мигрантов, за весь 2016 год - более 181 тысячи человек.

Власти Италии неоднократно призывали страны-члены ЕС помочь им в распределении мигрантов.

Ранее правительство Италии приняло новые меры по борьбе с нелегальными мигрантами, продлив им срок задержания до 18 месяцев, и объявило о планах по созданию новых центров содержания нелегалов под стражей в малонаселенных районах страны.

Ранее 6 октября стало известно, что за несколько часов к берегам Канарских островов на лодках подшли более 500 нелегальных мигрантов из стран Африки. МВД Испании сообщило, что за девять месяцев 2023 года в страну по морю прибыло свыше 14,9 тысячи нелегалов, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Италия ООН Средиземное море Салерно Ливия Африка
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