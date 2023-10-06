Космолет Virgin Galactic с экипажем стартовал в новый коммерческий суборбитальный полет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) с шестью членами экипажа в пятницу стартовал в свой четвертый коммерческий суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолtта-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 11:40 по времени Восточного побережья США (в 18:40 по Москве).

Отстыковка космолета от носителя будет проведена на высоте 15 км, после чего он должен подняться на 80-90 км.

В рамках миссии Galactic 4 в состав экипажа космолета входят командир Келли Латимер, пилот Си Джей Стеркоу, инструктор астронавтов Бет Мозес компании Virgin Galactic и трое коммерческих туристов из США, Великобритании и Пакистана, имена которых не объявлены.

На максимальной высоте пассажиры смогут на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около часа.