Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Космолет Virgin Galactic успешно сел после четвертого суборбитального полета

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в пятницу совершил успешную посадку после четвертого по счету коммерческого суборбитального полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 11:40 по времени Восточного побережья США (в 18:40 по Москве).

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 14 км, после чего он самостоятельно поднялся на высоту около 85 км.

В рамках миссии Galactic 4 в состав экипажа космолета входили командир Келли Латимер, пилот Фредерик Стеркоу, инструктор астронавтов Бет Мозес компании Virgin Galactic и трое коммерческих туристов Рон Розано из США, Тревор Битти из Великобритании и Намира Салим из Пакистана.

На максимальной высоте пассажиры в течение нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около час.

Virgin Galactic SpaceShipTwo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст США и SEC ведут расследование в отношении Freedom Holding

Что произошло за день: пятница, 6 октября

Вывод российских миротворцев из Карабаха не обсуждается

Вывод российских миротворцев из Карабаха не обсуждается

Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух из-за самолета "Посейдон" ВМС США

Цена Brent опустилась ниже $84 за баррель

В Думу внесли законопроект о повышении визовых сборов для всех европейцев

SEC обратилась в суд для принуждения Маска к даче ей показаний по Twitter

SEC обратилась в суд для принуждения Маска к даче ей показаний по Twitter

Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Мохаммади

Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Мохаммади
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });