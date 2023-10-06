Космолет Virgin Galactic успешно сел после четвертого суборбитального полета

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в пятницу совершил успешную посадку после четвертого по счету коммерческого суборбитального полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 11:40 по времени Восточного побережья США (в 18:40 по Москве).

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 14 км, после чего он самостоятельно поднялся на высоту около 85 км.

В рамках миссии Galactic 4 в состав экипажа космолета входили командир Келли Латимер, пилот Фредерик Стеркоу, инструктор астронавтов Бет Мозес компании Virgin Galactic и трое коммерческих туристов Рон Розано из США, Тревор Битти из Великобритании и Намира Салим из Пакистана.

На максимальной высоте пассажиры в течение нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около час.