Отстраненный спикер палаты представителей Маккарти останется в Конгрессе США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Республиканец Кевин Маккарти, которого отстранили с поста спикера палаты представителей Конгресса США, не намерен досрочно прекращать карьеру конгрессмена, сообщает CNN.

"Нет, я не ухожу в отставку, - заявил Маккарти журналистам. - Мы собираемся сохранить большинство. Я собираюсь помочь людям, которые у меня здесь".

На вопрос о том, думал ли он о досрочном уходе из Конгресса, Маккарти сказал: "Я смотрю на это каждый раз, когда мне приходится решать, собираюсь ли я баллотироваться на переизбрание или нет".

Ранее многочисленные источники, знакомые с Маккарти, сообщили CNN, что, как ожидается, он уйдет в отставку в какой-то момент после выборов спикера нового спикера. Собеседники телеканала уверяли, что Маккарти серьезно рассматривает этот шаг.

Первым о том, что после голосования, приведшего к отстранению Маккарти от должности спикера, он рассматривает возможность отставки, написало издание Politico.

3 октября палата представителей проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера. Временным спикером назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

До тех пор, пока не будет избран новый глава нижней палаты американского Конгресса, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы, в том числе по поводу помощи Киеву.