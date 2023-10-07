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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Конгрессмены потребовали от Байдена разъяснить стратегию по Украине

Конгрессмены потребовали от Байдена разъяснить стратегию по Украине
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол и высокопоставленный член Комитета по международным отношениям сената Джим Риш направили письмо президенту США Джо Байдену с требованием разъяснить стратегию по Украине.

"Как решительные сторонники Украины, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что спустя почти полтора года (...) ваша администрация не смогла сформулировать стратегию, описывающую, как помощь США Украине, как приоритет американских интересов, способствует ее победе", - говорится в пресс-релизе сенатского комитета.

Там добавили, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - это не стратегия".

По словам авторов письма, их опасения насчет целей Белого дома на Украине усиливаются сообщениями о том, что администрация Байдена якобы ведет переговоры с Россией о мире на Украине без участия украинских чиновников, о чем не был проинформирован американский Конгресс.

"Это неприемлемо. Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации по успешному завершению войны (...) и обо всех ваших усилиях по взаимодействию с Россией", - подчеркнули конгрессмены.

Они потребовали представить ответ не позднее 6 ноября.

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