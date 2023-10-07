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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Байден размышляет о пакете долгосрочной помощи Украине размером до $100 млрд

Пакет можно выделить лишь при поддержке Конгресса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает идею выделения Украине крупного пакета помощи, которого могло бы хватить до президентских выборов в США в 2024 году, сообщает в субботу The Telegraph со ссылкой на источники.

"Идею "большого пакета" решительно поддерживают многие в администрации. Сторонники такого шага хотят выделения (Конгрессом - ИФ) такой суммы", - заявил источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, теперь Белый дом планирует запросить у Конгресса выделение Киеву такого пакета для военной и гуманитарной помощи.

При этом источник сообщил изданию, что Белый дом не будет принимать решение о том, предлагать ли один большой пакет, и какого размера он может быть, пока не будет избран новый спикер Палаты представителей.

Также Байден в скором времени планирует выступить с речью о важности поддержки Украины. Пока что даты выступления нет, но, вероятнее всего, президент выступит уже после избрания нового спикера.

В настоящее время в Конгрессе нет единого мнения о дальнейшем финансировании помощи Украине. В сенате, контролируемом демократами, обычно соглашаются с доводами нынешней администрации США по Украине. В Палате представителей, находящейся под республиканским контролем, отношение к данному вопросу - более скептическое.

Джо Байден США Конгресс
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