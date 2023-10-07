США обеспокоены планами России выйти из договора о запрещении ядерных испытаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Представитель госдепартамента США заявил, что в Вашингтоне обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает журнал U.S. News.

Госдеп ссылается на заявление представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который в пятницу написал в своем телеграм-канале, что "Россия планирует отозвать ратификацию (от 2000 года) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)".

Он пояснил, что "цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали", добавив, что "отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания".

Представитель госдепартамента США в связи с этим заявил: "Мы обеспокоены комментариями посла Ульянова в Вене".

"Подобный шаг любого государства-участника, предпринятый без необходимости, ставит под угрозу глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывных устройств", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, РФ не должна "использовать контроль над вооружениями и безответственную ядерную риторику в безуспешной попытке принуждать другие государства".

"План Москвы отказаться от ратификации договора направлен на оказание давления на США и другие страны, которые поддерживают Украину", - считают в госдепе.

Вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы, сообщил накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - написал он в своем телеграм-канале.

По его мнению, это соответствует национальным интересам нашего государства, "и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".