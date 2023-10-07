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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Нетаньяху в ближайшие часы обсудит с силовиками ракетный обстрел Израиля

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие часы проведет совещание с высшими должностными лицами службы безопасности после ракетных обстрелов, сообщила "Джерузалем пост".

В свою очередь, лидер Партии национального единства Бенни Ганц заявил, что "ХАМАС совершил серьезную ошибку, и они понесут ответственность за последствия".

По его словам, все граждане страны поддерживают Армию обороны Израиля и силы безопасности, полной поддержкой пользуется правительство.

"Мы будем внимательными, сплоченными и нанесем тяжелый и болезненный удар по врагу", - подчеркнул Ганц.

Как сообщила газета "Таймс оф Израэл" "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля".

По ее данным, в результате по меньшей мере пять человек получили ранения, одна женщина погибла.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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