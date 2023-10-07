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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Десятки палестинских боевиков проникли на территорию Израиля из сектора Газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Палестинские боевики перешли из сектора Газа на территорию Израиля, сообщает издание "Таймс оф Израэл" со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Газета публикует фотоснимки, которые, по ее оценкам, свидетельствуют о том, что "десятки палестинских террористов проникают в Израиль из Газы", в том числе на грузовиках.

Ранее в субботу издание сообщило, что "палестинские террористы из сектора Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля".

В результате по меньшей мере пять человек были ранены, одна женщина погибла. В Тель-Авиве имеются разрушения.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие часы проведет совещание с высшими должностными лицами службы безопасности после ракетных обстрелов, сообщила "Джерузалем пост".

Израиль сектор Газа
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