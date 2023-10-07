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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в субботу заявило, что начинает масштабную операцию против Израиля, сообщает "Аль-Джазира".

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф объявил, что движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет, ознаменовав начало операции "Потоп Аль-Аксы". Он призвал всех палестинцев взяться за оружие.

Как сообщила газета Times of Israel, палестинские боевики в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля. Есть раненые и погибшие.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант ввел режим чрезвычайного положения в ряде южных и центральных районов Израиля - в радиусе 80 км от сектора Газа. Ограничения на собрания затронули в том числе Тель-Авив и Беэр-Шева.

В армии обороны Израиля тем временем сообщили, что наносят ответные удары по сектору Газа.

Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. По некоторым данным, они установили контроль над полицейской станцией в Сдероте, взяли в заложники нескольких израильских военных и переправили их в сектор Газа, а также захватили несколько единиц израильского армейского транспорта, также отправив его в Газу.

Перестрелки идут в нескольких местах на юге Израиля. Haaretz отмечает, что боевики зашли в города Офаким и Нетивот, и по информации полиции, взяли в заложники гражданских лиц в Офакиме.

На 13:00 назначено заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля в связи со сложившейся ситуацией.

Тель-Авив ХАМАС сектор Газа Израиль
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