В МИД заявили, что РФ контактирует с Израилем и Палестиной в связи с обострением конфликта

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия контактирует с Израилем, Палестиной, а также арабскими странами в связи с обострением израильско-палестинского конфликта, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы в контакте со всеми сейчас. С израильтянами, палестинцами, арабами. Сейчас будем выяснять все обстоятельства, разбираться во всем", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По словам замминистра, "само собой, мы всегда призываем к сдержанности". "Надо понять, что происходит, из-за чего, какие последствия будут", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Как отметил Богданов, обострение конфликта для Москвы стало неожиданностью. "Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого", - отметил он.

"Мы говорили всегда, что это замкнутый круг насилия. Вместо того, чтобы договариваться на взаимно приемлемой основе и с учетом международного права, стороны начинают рецидивы насилия", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Никто не занимается политическим горизонтом. Это самое главное", - добавил Богданов.

Ранее на фоне ракетных обстрелов ряда израильских городов из сектора Газа армия обороны Израиля заявила, что готова к войне.