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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Лукашенко обсудил с Путиным актуальную повестку и график предстоящих контактов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Лукашенко и Путин обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу.

Встреча президентов Белоруссии и России планируется в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке. Там, согласно договоренностям, Лукашенко и Путин детально обсудят вопросы белорусско-российских отношений.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
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