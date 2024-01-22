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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российско-белорусские переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, такие контакты уже в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим вам о дате и месте", - сказал он на брифинге 22 января.

Его просили прокомментировать высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении скоро провести переговоры с Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
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