Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российско-белорусские переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, такие контакты уже в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим вам о дате и месте", - сказал он на брифинге 22 января.

Его просили прокомментировать высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении скоро провести переговоры с Владимиром Путиным.