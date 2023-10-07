Алиев обсудил с Путиным перспективы сотрудничества Азербайджана и России
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.
"Глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья", - говорится в сообщении.
Как отмечается, президенты подчеркнули "успешное развитие дружественных отношений" между двумя странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.