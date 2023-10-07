Карабахские формирования сдали арсеналы российско-азербайджанским постам

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха завершен под контролем российских миротворцев во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий, сообщает Минобороны РФ.

"Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована "совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами", отмечают в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что в течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе.

Российские миротворцы также обеспечили сопровождение работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, восстанавливающей газоснабжение в Шушинском районе, добавили в военном ведомстве.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию.