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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЦПВС заявил, что БПЛА западной коалиции снова нарушили воздушное пространство Сирии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил журналистам на брифинге, что авиация западной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства республики.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя модульными разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал контр-адмирал.

Он добавил, что подобными действиями западная коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

ЦПВС Вадим Кулить Сирия Эт-Танф
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