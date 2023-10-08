ВКС России нанесли удары по складам и лагерям подготовки террористов в Сирии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли пять авиаударов по складам и лагерям подготовки боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесено пять авиаударов по складам и лагерям подготовки террористов в провинции Идлиб", - заявил он на брифинге в воскресенье.

Кулить также сообщил, что запущенный боевиками беспилотник атаковал позиции правительственных войск в районе населенного пункта Шейх-Мухаммед, в результате один сирийский военный погиб, двое были ранены.

Кроме того, по его словам, российские военные зафиксировали в небе Сирии восемь нарушений со стороны международной коалиции во главе с США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал контр-адмирал.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей "Rafale", многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и двумя модульными разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами MQ-9 "коалиции", - добавил замруководителя ЦПВС.