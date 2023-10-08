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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Силы безопасности Израиля вернули контроль над полицейским участком Сдерота

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полиция израильского южного округа и солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье вернули контроль над полицейским участком города Сдерот, ранее захваченным боевиками ХАМАС, проникшими на израильскую территорию, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя полиции южного округа.

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"Начиная с утра, полицейские силы южного округа и солдаты ЦАХАЛ работают над нейтрализацией террористов, проникших на полицейский участок Сдерота", - сказал представитель полиции.

Он заявил: "Некоторое время назад над ним был достигнут полный контроль".

По его словам, "около 10 вооруженных террористов" были нейтрализованы после того, как силовики получили приказ вести огонь "любыми средствами" по участку где "окопались террористы".

Пресс-секретарь отметил, что пока не отменяется инструкция для жителей города, предписывающая оставаться дома, "разрешения выходить на улицу нет".

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Хроника 07 – 08 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Армия обороны Израиля ХАМАС ЦАХАЛ
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