Израиль обстрелял территорию Ливана из артиллерийских орудий

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит артиллерийские удары по Ливану после того, как с ливанской территории было выпущено несколько минометных снарядов, сообщила газета "Times of Israel" со ссылкой на военных.

"По району Ливана, из которого был осуществлен обстрел, артиллерия наносит удары", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркнула: "Армия обороны Израиля предвидела такую возможность и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время для обеспечения безопасности израильских гражданских лиц".

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.