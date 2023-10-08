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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2000, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правительства талибов (организация "Талибан" признана в РФ террористическим и запрещена).

Это самое разрушительное землетрясение за последние 20 лет.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу, 7 октября, примерно в 40 км к северо-западу от города Герат, за ним последовали афтершоки.

В результате стихийного бедствия разрушены оказались около шести деревень. Под завалами оказались сотни человек. Позднее сообщалось, что уничтожены 465 домов, еще 135 повреждены. В ООН сообщают, что под завалами, вероятно, все еще находятся люди.

В июне 2022 года мощное землетрясение произошло на востоке Афганистана. Погибло не менее 1000, были ранены не менее 1500 человек.

Афганистан Герат ООН Талибан
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