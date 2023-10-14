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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

ООН призывает выделить более $14 млн пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает выделить $14,4 млн для помощи пострадавшим от недавних землетрясений на западе Афганистана, сообщает сайт организации.

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"Сотни тысяч людей в провинции Герат пострадали и нуждаются в немедленной помощи. В результате землетрясений, последовавших одно за другим, погибли более тысячи человек, еще тысячи получили ранения. Эти цифры, скорее всего, будут только увеличиваться", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь УВКБ ООН Юджин Бюн заявил, что людям требуются аварийные убежища, обогреватели, кухонная мебель, чистая вода, продукты питания и теплая одежда в преддверии холодных зимних месяцев.

По его словам, переполненные больницы нужно обеспечить дополнительными жилыми блоками, чтобы разместить в них пострадавших от землетрясений, так как люди сейчас под открытым небом и ночуют, и получают медицинскую помощь.

"Меры необходимо принять уже сейчас, до наступления суровой зимы", - добавил Бюн.

Последствия землетрясения в Афганистане

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Землетрясение было магнитудой 6,3, за ним последовали афтершокиВ результате стихийного бедствия были разрушены несколько деревеньУничтожены сотни домов, не менее двух тысяч строений сильно поврежденыЭто одно из самых смертоносных землетрясений за последние годыТысячи человек ранены или пропали без вестиВыжившие ночуют среди руин разрушенных домов и продолжают разбирать завалы в поисках людей.Местные больницы переполнены, а спасательные службы оказались неготовыми к катастрофе подобного масштабаОжидается, что число жертв может вырастиВ июне 2022 года мощное землетрясение произошло на востоке Афганистана. Погибли не менее 1000 человек, пострадали не менее 1500.
Землетрясение было магнитудой 6,3, за ним последовали афтершоки
Афганистан ООН
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