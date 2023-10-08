Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Египетский полицейский расстрелял израильских туристов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полицейский в Египте открыл огонь по туристам из Израиля в Александрии, сообщает Associated Press. Убиты два израильтянина и один египтянин. Такие данные приводит МВД Египта.

Местные СМИ сообщают со ссылкой на источники, что еще один человек был ранен.

Инцидент произошел близ Помпеевой колонны - популярного туристического объекта.

Подозреваемый задержан.

AP напоминает, что Египет и Израиль еще в 1970-е подписали мирный договор, Каир регулярно выступает в роли посредник в палестино-израильском конфликте. Тем не менее анти-израильские настроения весьма сильны среди жителей страны.

Египет Израиль Александрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Двое граждан Белоруссии пострадали при ракетном обстреле Израиля

Двое граждан Белоруссии пострадали при ракетном обстреле Израиля

Red Wings перенесла несколько рейсов в Тель-Авив с воскресенья на понедельник

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удары по 426 целям в секторе Газа

Израиль нанес удары по 426 целям в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль сообщил ликвидации более 400 палестинских экстремистов

Тысяча птиц погибла за один день, столкнувшись со зданием выставочного центра в Чикаго

Тысяча птиц погибла за один день, столкнувшись со зданием выставочного центра в Чикаго

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Силы безопасности Израиля вернули контроль над полицейским участком Сдерота

Силы безопасности Израиля вернули контроль над полицейским участком Сдерота
Обострение палестино-израильского конфликта

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли удары по командным пунктам палестинских боевиков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });