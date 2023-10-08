Египетский полицейский расстрелял израильских туристов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полицейский в Египте открыл огонь по туристам из Израиля в Александрии, сообщает Associated Press. Убиты два израильтянина и один египтянин. Такие данные приводит МВД Египта.

Местные СМИ сообщают со ссылкой на источники, что еще один человек был ранен.

Инцидент произошел близ Помпеевой колонны - популярного туристического объекта.

Подозреваемый задержан.

AP напоминает, что Египет и Израиль еще в 1970-е подписали мирный договор, Каир регулярно выступает в роли посредник в палестино-израильском конфликте. Тем не менее анти-израильские настроения весьма сильны среди жителей страны.