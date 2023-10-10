События в Израиле не привели к снижению в России спроса на туры в Египет

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спрос и продажи туров на курорты Египта в России остаются на прежнем уровне, военный конфликт в Израиле, а также инцидент с израильскими туристами в Египте не повлияли на интерес российских туристов к направлению, сообщили "Интерфаксу" опрошенные туроператоры.

"По Египту все спокойно, спрос на прежнем уровне, продажи идут, спада не наблюдаем. Запросов об аннуляции или переносе в связи с событиями в Израиле тоже не было. Все абсолютно в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе туроператора Anex.

Как отметили в компании, безопасности туристов ничего не угрожает, поскольку Израиль находится на отдалении от основных туристических курортов.

В туркомпании Space Travel также не фиксируют существенных отклонений в продажах в связи с ситуацией в Израиле.

"В настоящее время между спросом и предложением по этому направлению сохраняется серьезный дисбаланс в связи с дефицитом перевозки. Все мощности загружаются полностью. Аннуляцию тура, как и замену отеля, например, с Шарм-эль-Шейха на Хургаду, никто не запрашивал", - сказали в пресс-службе туроператора.

Там добавили, что небольшое замедление продаж туров в Египет был замечено около месяца назад, причиной тогда стало ослабление рубля.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), экскурсии с территории Египта в Израиль - в Иерусалим и на Мертвое море - временно приостановлены. В ассоциации уточнили, что такие поездки в последнее время не пользовались спросом из-за высокой цены и сложной логистики.

Ранее на фоне обострения арабо-израильского конфликта в соседнем Египте полицейский обстрелял автобус с группой израильских туристов, погибли двое израильтян и гид-египтянин.

Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туров в Израиль, а также отдельных туруслуг до нормализации обстановки на направлении. Эти условия не касаются Египта: перенос и отмена туров в эту страну возможны только на общих основаниях - за вычетом фактически понесенных расходов туроператора.