Аэропорт Гамбурга прервал работу из-за угрозы нападения на самолет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Гамбурга с 12:40 (13:40 по Москве) не принимает и не отправляет рейсы из-за поступившей угрозы нападения на самолет, прибывший из Ирана, сообщает АР со ссылкой на dpa и представителей федеральной полиции Германии.

Письмо об угрозе нападения на рейс Тегеран-Гамбург поступило в полицию утром по электронной почте. Подробностей полицейские не раскрыли, но сказали, что отнеслись к предупреждению со всей серьезностью.

Самолет приземлился в Гамбурге в 12:20 по местному времени. На его борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа, их всех проверяют, в салоне и багажном отделении проходят обыски.