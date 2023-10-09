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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Аэропорт Гамбурга возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Гамбурга возобновил прием и отправку рейсов после перерыва, сделанного из соображений безопасности.

"Полеты вновь выполнятся. Задержки рейсов все еще могут быть возможны. Пожалуйста, отслеживайте статус своего рейса", - сообщает сайт предприятия.

Аэропорт приостанавливал работу по требованию полиции. Полицейские получили по электронной почте сообщение об угрозе нападения на рейс Тегеран-Гамбург. Этот самолет приземлился вскоре после полудня, его отделения, багаж и пассажиров с экипажем проверили.

Гамбург Тегеран Иран Германия
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