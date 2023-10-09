Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вулканические зимы у динозавров, умеренные и бореальные леса как главные поглотители углерода и откуда взялся риск развития рассеянного склероза в генофонде европейцев

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Геохимики выяснили, что динозавров астероид не столько убил, сколько добил. Целых 400 тысяч лет перед этим динозавры то и дело мерзли из-за вулканических зим (на них указывают колебания концентрации серы в образцах лавы), устроенных трапповыми извержениями, а в промежутках между похолоданиями перегревались из-за притока CO2 из глубинных магм. Все это могло нанести ущерб большей части позднемеловой биоты задолго до того, как астероид нанес ей завершающий удар.

- Антропологи воссоздали внешность человека гейдельбергского (Homo heidelbergensis), жившего около 250-150 тысяч лет назад на территории современной Греции. Для этого ученые использовали череп, найденный в пещере Петралона на севере Греции больше 60 лет назад, а также нижнюю челюсть из Мауэра, обнаруженную в Германии в 1907 году и послужившую голотипом для описания вида H. heidelbergensis.

- Ученые усовершенствовали фильтрацию помех на снимках, полученных методом спутниковых пассивных микроволновых измерений, и обнаружили, что умеренные и бореальные леса за прошедшее десятилетие накопили больше биомассы, чем тропические. Выяснилось, что с 2010 по 2019 годы растительный покров суши ассимилировал углерод со скоростью 0,5±0,2 млрд тонн в год. Большую его часть поглотили молодые (моложе 50 лет) и средневозрастные (до 140 лет) умеренные и бореальные леса в северном полушарии.

- Однополое сексуальное поведение встречается у сотен видов животных, однако его роль и функция не ясна. Возможно, оно появилось не зря. Филогенетический анализ млекопитающих показал, что такое поведение возникало неоднократно в разных семействах и было связано с переходом к социальному образу жизни и уменьшению конфликтов внутри групп. Большинство предков современных млекопитающих, по всей видимости, не проявляли однополого сексуального поведения. Оно было характерно лишь для предка Hominidae. Еще анализ показал, что однополое сексуальное поведение приобреталось и терялось несколько раз в ходе эволюции млекопитающих. Ученые отмечают, что результаты работы не следует применять к людям, поскольку однополое сексуальное поведение нельзя приравнять к постоянным сексуальным предпочтениям.

- Среди жителей Понтийско-Каспийской степи уже пять тысяч лет назад распространились варианты генов, которые повышают риск развития рассеянного склероза. Вероятно, это произошло достаточно случайно. Причем за прошедшие пять тысяч лет гены не исчезли под действием отрицательного отбора и сохранились в генофонде современных европейцев. Точные причины, по которой возникает рассеянный склероз, до сих пор неизвестны.

- Сегодня завершилась Нобелевская неделя, но будет не лишне узнать подробнее о заслугах лауреатов. В этом материале рассказывается, зачем нобелевские лауреаты по медицине этого года Каталин Карико и Дрю Вайсман превращали искусственную РНК в человеческую и как неравномерно сложилась их карьера.

- Пять лет назад Нобелевскую премию по физике присудили за фемтосекундные лазерные импульсы. В этом году – за аттосекундные. Сайт N+1 выяснял, за что Нобелевский комитет так любит лазеры и почему смены приставки хватило для новой премии.

- В этой статье можно узнать, как Нобелевские лауреаты по химии 2023 года превратили теоретическое предсказание в современный телевизор, солнечную батарею и средство для диагностики рака.

- В Турции нашли двухметровую каменную статую, изображающую мужчину, который обеими руками держится за свой пенис. Археологи раскопали это древнее изваяние в Карахан-Тепе. Это монументальный комплекс эпохи докерамического неолита, который существовал примерно в то же время, что и знаменитый храмовый комплекс Гёбекли-Тепе. Возраст находки – примерно 12 тысяч лет.