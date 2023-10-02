Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Воркующие ехидны, экспериментальный препарат для похудения без упражнений и кубомедузы без мозга, способные учиться на своих ошибках

Фото: Avalon/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Маленькие кубомедузы Tripedalia cystophora без центральной нервной системы обитают в Карибском море и маневрируют в подводных корнях мангровых зарослей в поисках рачков. У них нет мозга, но, как выяснилось, они все еще могут учиться на своих ошибках. Ученые заметили, что кубомедузы начинают избегать столкновений с корнями мангровых деревьев, после того как несколько раз врежутся в них. Принято считать, что способность к ассоциативному обучению – это привилегия животных, имеющих мозг – позвоночных, членистоногих и моллюсков. Авторы работы допускают, что способность к ассоциативному обучению – фундаментальное свойство любых нервных систем. Если это так, то кубомедузы могли бы стать хорошей моделью для исследования процессов, лежащих в основе обучения и памяти, – их нервная система достаточно проста, чтобы это было возможным.

- Похудеть без диет и упражнений? Звучит как недобросовестная реклама, но эксперимент американских ученых показывает, что такое возможно. Разработанный ими препарат запускает в организме ту же биохимическую программу, что и аэробные тренировки. Испытанное на мышах с ожирением экспериментальное лекарство снижало жировую массу и повышало толерантность к глюкозе. Это, по мнению авторов работы, говорит о возможности его применения при различных метаболических расстройствах, включая ожирение и сахарный диабет второго типа.

- Медсестры и санитары подвержены большему риску суицида по сравнению с обычными людьми. К такому выводу пришли ученые, которые подсчитали показатели самоубийств среди медицинских работников за 10 лет в США

- Австралийские ехидны – удивительные создания. А теперь зоологи выяснили еще один поразительный факт: ехидны умеют издавать звуки, напоминающие голубиное воркование. Возможно, эти звуки помогают ехиднам найти себе пару в сезон размножения. Результаты исследования подтверждают, что звуковая коммуникация существует по крайней мере у двух из пяти ныне живущих видов однопроходных, несмотря на примитивное строение голосового аппарата и органов слуха. Это новый аргумент в пользу того, что способность к звуковым коммуникациям возникла у общего предка всех млекопитающих еще в раннем юрском периоде.

- Палеонтологи впервые реконструировали рацион трилобита на основе окаменевшего содержимого его желудка и кишечника. В пищеварительном тракте представителя вида Bohemolichas incola они обнаружили многочисленные остатки мелких придонных беспозвоночных. Этот вид трилобитов, вероятно, питался останками мертвых животных, которые собирал на морском дне, а также, в меньшей степени, живыми особями мелкого размера.

- В этом материале N+1 рассказывает, как исследователи больше 20 лет спорили о роли астроцитов в передаче нервного импульса и как доказали, что эти клетки действительно участвуют в синаптической передаче сигнала

- Некоторые круглые черви выделяют токсин, который убивает часть их собственных детей еще в младенчестве. В попытках решить эту загадку ученые обнаружили, что кусочек ДНК научился выходить за пределы клетки. Подробнее об открытии можно прочесть в этой статье.