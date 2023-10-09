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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Нетаньяху пообещал "изменить Ближний Восток"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС будет настолько решительной, что изменит Ближний Восток, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Мы сделаем все, чтобы помочь вам. Я прошу вас быть сильными, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", - заявил Нетаньяху местным политикам с юга Израиля.

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Он подчеркнул, что ХАМАС ответит за то, через что пришлось пройти израильским гражданам, попавшим под его атаки. По словам премьера, битва только началась.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.

Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС
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