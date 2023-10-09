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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Израиль атакует объекты ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли удары по стратегическим целям палестинского движения ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По его словам, израильские военнослужащие разбомбили военный склад и шахту, ведущую в подземный тоннель, которым пользовалось руководство ХАМАС. Также военные поразили штаб-квартиру ХАМАС в городе Хан-Юнис и штаб-квартиру "Палестинского исламского джихада", расположенную в мечети в районе Зейтун.

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В ЦАХАЛ также сообщили, что израильской армии удалось остановить транспортное средство ХАМАС, экипаж которого пытался прорваться на территорию Израиля.

В свою очередь The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ передает, что израильские военные перехватили беспилотник, запущенный из Газы.

Из сектора Газа в субботу были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс. человек.

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Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС Палестинский исламский джихад
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