США предупредили авиакомпании об "потенциально опасной ситуацию" в небе Израиля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Авиационные власти США предупреждают авиакомпании принять к сведению "потенциально опасную ситуацию" в воздушном пространстве Израиля.

Согласно уведомлению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авиакомпаниям и пилотам следует "внимательно следить за развитием событий в воздушном пространстве в регионе".

"В настоящее время нет никаких ограничений для сертифицированных летчиков или эксплуатантов Соединенных Штатов на полеты в Израиль или из него", - говорится в предупреждении FAA.

В нем же подчеркивается, что в воздушном пространстве Израиля складывается "потенциально опасная ситуация".

Тем временем три крупнейшие авиакомпании США United, American и Delta приостановили полеты в Тель-Авив из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта.

"Наши рейсы в Тель-Авив будут приостановлены до тех пор, пока условия не позволят их возобновить", - цитируют американские СМИ заявление United Airlines.

Delta Air Lines сообщила CNN, что отменяет все рейсы в Тель-Авив и из него до конца месяца.

Между тем, компания заявила, что будет "работать с правительством США по мере необходимости, чтобы помочь с репатриацией граждан США, которые хотят вернуться домой".

Тем временем представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США "активно не рассматривает" экстренную эвакуацию граждан США в Израиле.

"Для тех, кто желает уехать, по-прежнему доступны коммерческие рейсы и наземные варианты", - заявлял ранее президент США Джо Байден.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.