Запрет на ночные полеты из России в Израиль действует до 16 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Запрет на ночные полеты из России в Израиль, введенные Росавиацией 8 октября, действуют до 16 октября, сообщило ведомство.

"Из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Ограничения действуют с 9 октября до 16 октября (12:00 по московскому времени). В этот период по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время - с 01:00 до 07:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

В остальное время авиакомпании "должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании произведенной оценки рисков". В том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их.

Прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики "Азимут" (Минеральные Воды-Тель-Авив, Сочи-Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала-Тель-Авив), напомнили в Росавиации. Актуальную информацию о расписании рейсов там рекомендовали уточнять у авиакомпаний.