Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Запрет на ночные полеты из России в Израиль действует до 16 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Запрет на ночные полеты из России в Израиль, введенные Росавиацией 8 октября, действуют до 16 октября, сообщило ведомство.

"Из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Ограничения действуют с 9 октября до 16 октября (12:00 по московскому времени). В этот период по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время - с 01:00 до 07:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

В остальное время авиакомпании "должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании произведенной оценки рисков". В том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их.

Прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики "Азимут" (Минеральные Воды-Тель-Авив, Сочи-Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала-Тель-Авив), напомнили в Росавиации. Актуальную информацию о расписании рейсов там рекомендовали уточнять у авиакомпаний.

Хроника 07 – 10 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ICAO Израиль Росавиация Азимут Red Wings
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума инициировала проверку "Роснано"

Госдума инициировала проверку "Роснано"

Проект о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья принят в I чтении

Проект о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья принят в I чтении

Количество погибших при обстреле ВСУ белгородского села Поповка выросло до двух

Дума одобрила в I чтении использование маткапитала для реконструкции домов "на две семьи"

Мосгорсуд признал законным продление до 30 ноября ареста журналиста Гершковича

Мосгорсуд признал законным продление до 30 ноября ареста журналиста Гершковича

Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке

Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

Двое россиян погибли в результате событий в Израиле

Двое россиян погибли в результате событий в Израиле
Убийство Владлена Татарского

СК РФ завершил следствие по делу о теракте против военкора Татарского

РФ и США не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });