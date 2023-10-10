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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Авианосец США Ronald Reagan прибудет в южнокорейский Пусан на этой неделе

Авианосец США Ronald Reagan прибудет в южнокорейский Пусан на этой неделе
Фото: Danielle Sosa/U.S. Navy via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Атомный авианосец USS Ronald Reagan прибудет на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Авианосная ударная группа 5, в которую входят авианосец, эсминец USS Shoup, оснащенный системой ПРО Aegis, и другие военные корабли, прибудет на военно-морскую базу в Пусане в четверг с пятидневным визитом.

"Визит является ключевой демонстрацией расширенного сдерживания США в действии и станет возможностью укрепить объединенную оборонительную позицию для немедленного, подавляющего и решительного ответа на продолжающиеся провокации Северной Кореи", - цитирует "Ренхап" командующего флотом Южной Кореи Ким Мен Су.

Отмечается, что визит проходит на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове после того, как Пхеньян представил в начале сентября новую подводную лодку "тактического ядерного удара", а также пообещал запустить военный спутник-шпион в октябре.

США авианосец Рональд Рейган Южная Корея
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