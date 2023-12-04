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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В КНР заявили, что Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая

В КНР заявили, что Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
Корабль USS Gabrielle Giffords
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Корабли ВМС Китая отследили проход американского военного корабля USS Gabrielle Giffords, который незаконно вошел в китайские территориальные воды в районе архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, сообщил представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли в понедельник.

Он отметил, что такие действия США осуществляются в нарушение норм международного права, суверенитета КНР и наносят ущерб безопасности Китая.

Чиновник подчеркнул: "это в полной мере свидетельствует о том, что США являются самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море".

Острова Наньша (Спратли) находятся в спорном районе Южно-Китайского моря, на который помимо Китая претендуют Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины.

США КНР
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