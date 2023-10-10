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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Израиль готовится к многомесячной наземной операции в секторе Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля предупредили Каир, что готовятся к наземной операции в секторе Газа против движения ХАМАС, причем она займет несколько месяцев, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на неназванного египетского чиновника.

"Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа, и это сообщение было передано в Каир", - заявил он.

По его словам, Израиль отвергает попытки посредничества, поскольку он рассчитывает нанести мощный удар по ХАМАС перед тем, как рассматривать возможность перемирия.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Хроника 07 – 10 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Каир Газа
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