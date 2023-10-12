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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к наземной операции против движения ХАМАС в секторе Газа, однако власти еще не приняли решение о ее старте, заявил представитель военных Даниэль Хагари.

"Мы ждем, что поступит на этот счет от нашего политического руководства (...) Решения до сих пор нет. Но на случай, если оно будет, мы готовимся к наземным действиям", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что возможная операция против сектора Газа может также вестись с моря.

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СМИ напоминают, что после нападения ХАМАС на Израиль ЦАХАЛ уже сконцентрировал тысячи военнослужащих у границ анклава.

Ранее командующий Службой тыла генерал-майор Рафи Мило заявил, что по-видимому, ХАМАС готовится к затяжной кампании. По его словам, на это указывает снижение интенсивности ракетных обстрелов боевиками движения, которые экономят боеприпасы для ведения боев неделями. Однако, уточнил Мило, боевики один или два раза в день запускают ракеты по центральной части Израиля.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа Газа
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