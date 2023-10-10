Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать прекращению огня в Израиле

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения. Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому", - говорится в сообщении.

Стороны в ходе разговора подчеркнули, что "долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме", отмечают в пресс-службе.

Путин и Эрдоган затронули также отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях.

Контакты лидеров двух стран будут продолжены, добавили в Кремле.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.